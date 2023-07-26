Бах: решение по допуску россиян на Олимпиаду не будет принято на сессии МОК в октябре

Решение об участии россиян будет зависеть от развития ситуации, отметил глава МОК

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже не будет принято на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в октябре. Об этом журналистам заявил глава организации Томас Бах.

"Решение [об участии россиян] будет зависеть от развития ситуации. Мы видим, как национальные федерации выполняют наши условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Мы продолжим следить за этим, а затем посмотрим, как все причастные лица соблюдают букву и дух этих условий. Опираясь на результат, мы затем примем в свое время решение, и это не произойдет в октябре", - сказал Бах.

Сессия МОК пройдет с 14 по 17 октября в индийском городе Мумбаи. Ранее Бах заявил, что организация не отправит приглашения России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года в установленную дату, которой являлось 26 июля.

В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.