Президенту Сенегала рассказали о проведении "Игр будущего" в следующем году в Казани

Сенегальскую сторону пригласили принять участие в соревнованиях

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль посетил IT-парк им. Башира Рамеева в Казани в рамках рабочей поездки в Татарстан. Ему рассказали о проведении в Казани "Игр будущего" в 2024 году и пригласили спортсменов страны принять в них участие, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"Технопарк в сфере высоких технологий - IT-парк им. Башира Рамеева - посетил сегодня в рамках визита в Казань президент Сенегала Маки Саль. В сопровождении [главы Татарстана] Рустама Минниханова гость ознакомился с новым зданием IT-парка, оценил его общественные пространства и конференц-залы, а также киберспортивную арену и детский IT-парк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время визита ему рассказали о проведении в Казани в следующем году "Игр будущего" - соревнований по фиджитал-играм. Сенегальцев пригласили принять в них участие.

Об истории создания нового IT-парка рассказал глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин. Он подчеркнул, что в процессе строительства были учтены все возможности и особенности здания, изначально решено было использовать мультиплатформенные решения.

"В IT-парке также состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Татарстан, которую провели представители Агентства инвестиционного развития республики", - сообщили в пресс-службе.

Маки Саль прибыл в Татарстан 25 июля. Он совершает рабочую поездку в республику в рамках визита в Российскую Федерацию для участия во втором саммите "Россия - Африка".

С 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани пройдут "Игры будущего", они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.