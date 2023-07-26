Свищев: украинский шпажист снялся с поединка против россиянина из-за страха

Проиграть россиянину в нынешней ситуации опасно для украинского спортсмена, отметил депутат

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Украинский шпажист Игорь Рейзлин снялся с поединка против россиянина Вадима Анохина на чемпионате мира по фехтованию из-за страха. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Рейзлин не вышел на поединок 1/32 финала чемпионата мира против Анохина.

"Участие в соревнованиях, где участвуют россияне, наказуемо, - сказал Свищев. - Тогда зачем он поехал на эти соревнования? Какой смысл было ехать? Либо его запугали его же соотечественники, либо спортивные функционеры, либо он просто испугался".

"Проиграть россиянину в нынешней ситуации для него опасно, поэтому он принял такое решение. Хотя если посмотреть игры теннисистов, то нормально играют. Политические риски давно нужно минимизировать. Очень жаль, что спорт между нашими странами возведен в такой ранг", - добавил парламентарий.

Анохину 31 год, с 2008 года он входит в состав сборной России, а в 2016 году принимал участие в Олимпийских играх.

8 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии. На заседании кабинета министров Украины было принято постановление о внесении соответствующих изменений в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса. 23 июля президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном рассмотрении отказа от бойкота соревнований, в которых принимают участие российские спортсмены.