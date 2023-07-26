Главный тренер "Ак Барса" рассказал о состоянии команды перед началом нового сезона

Хоккеисты клуба готовились к сезону во время отпуска, отметил Зинэтула Билялетдинов

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Игроки казанского "Ак Барса" восстановили силы и готовы к старту нового сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов после открытой тренировки в Казани.

"Ребята хорошо отдохнули и готовились к сезону, они не бездельничали, пришли в нормальном состоянии. И тренировки показывают, что они готовились. Но ледовые тренировки и тренировки на земле немного разные, поэтому ощущение того, что они много не катались, есть, но в целом они готовы к бою", - сказал Билялетдинов.

Он отметил, что не проводил предсезонные тренировки последние три года, поэтому происходящее для него тоже в новинку. "Я уже три года не проводил [предсезонные сборы]. Особенность в том, что мы собрались позже, чем обычно. Мы должны найти возможность правильно подготовиться, чтобы мы хорошо выступали на чемпионате. Мы закончили [сезон] поздно, седьмая игра была, если не ошибаюсь, 29 апреля. Дали возможность [игрокам] отдохнуть, чтобы они подготовились, потому что эмоций и сил было затрачено много, у ребят были травмы. Мы посчитали, что будет лучше, чтобы они восстановились", - рассказал тренер казанской команды.

На тренировке среди игроков не было Артема Галимова. Комментируя его отсутствие на льду, Билялетдинов рассказал, что спортсмен получил травму. "Он маленькую травму получил. Если говорить о тренировочном процессе, он его выполняет, но не в полном объеме", - сказал тренер.

В прошлом сезоне "Ак Барс" дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА в серии до четырех побед со счетом 3-4.