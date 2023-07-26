Журова: украинский шпажист снялся с поединка против россиянина для шантажа организаторов

Олимпийская чемпионка считает, что украинский фехтовальщик испугался выступать с Вадимом Анохиным

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Украинский шпажист Игорь Рейзлин снялся с поединка против россиянина Вадима Анохина для шантажа Международной федерации фехтования. Такое мнение ТАСС в среду высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Он испугался, потому что были пожелания не участвовать в одних соревнованиях с россиянами, - сказала Журова. - Сейчас и руки не жмут, еще что-то, а тут-то вообще вид спорта, где ты фактически касаешься соперника. Но это уже полный абсурд, который дошел до высшей степени. Украинские спортсмены делают это демонстративно, чтобы шантажировать организаторов".

"Но у них этого не получится. Всем уже все понятно в этом вопросе", - добавила собеседница агентства.

Ранее Рейзлин не вышел на поединок 1/32 финала чемпионата мира против Анохина.

Анохину 31 год, с 2008 года он входит в состав сборной России, а в 2016 году принимал участие в Олимпийских играх.

8 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии. На заседании кабинета министров Украины было принято постановление о внесении соответствующих изменений в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса. 23 июля президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном рассмотрении отказа от бойкота соревнований, в которых принимают участие российские спортсмены.