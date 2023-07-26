Билялетдинов считает, что новые правила в КХЛ добавят матчам динамики

Зинэтула Билялетдинов отметил, что новые правила могут создать небольшие сложности в начале сезона

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Новые правила в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) добавят динамики матчам. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после открытой тренировки команды в Казани.

"Я всегда к этому отношусь так: как сказали, так и будем делать. Нормально, мы с Александром Степановым (главный тренер клуба "Барс", выступающего в Высшей хоккейной лиге, также помогает тренерскому штабу "Ак Барса" - прим. ТАСС) разговаривали, он работал в молодежной лиге, и там эти правила уже были. Мы общались, как использовать эти новые правила. Первое время, может, будут сложности небольшие, наверное, будут удалять больше, учить нас. Динамики они [правила] добавят", - сказал он.

Билялетдинов также оценил новичков "Ак Барса" Дмитрия Яшкина и Дамира Жафярова. "Хорошие игроки, я считаю, что они должны нам помочь. И один, и второй умеют забивать, и забивают немало, нам это необходимо, - сказал он. - Я считаю, что команда у нас в полном объеме хорошая. Линия атаки нас устраивает, а что касается обороны, есть вопрос, будем работать над этим".

Согласно новым правилам, арбитры смогут накладывать двухминутный штраф за открытые калитки, если игрок команды противника получает травму в данном эпизоде. Также отменяется пункт правил о наложении 10-минутного штрафа за снятие элементов экипировки перед дракой, если соперник не принимает вызов и отказывается от боя.

Если игрок атакующей команды в результате воздействия на него со стороны защищающегося игрока сдвигает ворота, после чего шайба пересекает линию, то взятие ворот засчитывается. Игрокам будет запрещено держать шайбу в трапеции за своими воротами больше трех секунд: в случае первого нарушения следует остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих - малый штраф (две минуты). Судьи получат право дополнительно накладывать штрафы в случае обнаружения любого другого нарушения со стороны любого игрока.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между московским ЦСКА и казанским "Ак Барсом". Армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина.