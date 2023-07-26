26 июля, 10:49
ATP

Теннисист Медведев не выступит на турнире в Вашингтоне

AP Photo/ Alberto Pezzali
Даниил Медведев
© AP Photo/ Alberto Pezzali

Единственным представителем России на турнире остался Аслан Карацев

ТАСС, 26 июля. Первая ракетка России Даниил Медведев снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне. Россиянин отсутствует в списке участников, который опубликован на сайте соревнований.

Единственным представителем России, который на данный момент есть в основной сетке, остался Аслан Карацев.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Турнир в Вашингтоне относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Соревнования пройдут с 31 июля по 6 августа, их призовой фонд составляет более $2 млн. Победителем турнира в 2022 году стал австралиец Ник Кирьос. Российские теннисисты никогда не побеждали на данных соревнованиях, которые проводятся с 1969 года. 

Теги:
ATPМедведев, Даниил Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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