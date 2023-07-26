Сенегал будет готовиться к участию в "Играх будущего" 2024 года

Президент Сенегала выразил восхищение спортивными объектами Татарстана

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Сенегал будет готовить спортсменов для участия в "Играх будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году. Об этом сообщил президент Сенегала Маки Саль на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба руководителя республики.

"Я восхищен теми спортивными объектами, которые мы посетили сегодня. Они показали мне уникальность развития Республики Татарстан. Хотели бы воспользоваться вашим опытом организации и проведения крупных событий. Будем готовить нашу страну принять участие в "Играх будущего" в 2024 году", - приводит его слова пресс-служба.

Маки Саль прибыл в Татарстан 25 июля. Он совершает рабочую поездку в республику в рамках визита в Российскую Федерацию для участия во втором саммите "Россия - Африка". В Казани Маки Саль посетил ряд спортивных объектов - стадион "Ак Барс - Арена", Дворец водных видов спорта, международный конноспортивный комплекс "Казань".

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.