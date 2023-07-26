Разин рассказал, что пытался сохранить хоккеиста Голдобина в "Металлурге"

Нападающий в июле заключил двухлетний контракт с московским "Спартаком"

ТАСС, 26 июля. Главный тренер магнитогорского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Андрей Разин пытался уговорить нападающего Николая Голдобина продолжить выступление в составе команды. Об этом специалист рассказал "Спорт-Экспрессу".

В мае Голдобин принял решение покинуть "Металлург". В июне московский "Спартак" в результате обмена с магнитогорским клубом получил спортивные права на хоккеиста, а в июле объявил о заключении двухлетнего контракта с игроком.

"Пытался, неоднократно делал попытки уговорить его остаться, говорил о его роли в команде. Причем после одного из разговоров я думал, что на следующее утро он уже подпишет контракт. Это выбор каждого. Думаю, много аспектов, которые повлияли на выбор Николая не в пользу Магнитогорска, это его выбор, мы его уважаем", - сказал Разин.

Голдобину 27 лет, он выступал за "Металлург" последние три года, в сезоне-2022/23 нападающий стал одним из самых результативных игроков команды в регулярном сезоне КХЛ, в 59 матчах набрав 36 (19 голов + 17 результативных передач) очков, в 11 играх плей-офф он забросил 2 шайбы. Также в КХЛ хоккеист выступал за московский ЦСКА. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Голдобин играл за "Сан-Хосе" и "Ванкувер". Год назад форвард также пытался найти клуб в НХЛ, но потом вернулся в "Металлург".