26 июля, 11:37,
обновлено 26 июля, 12:05
Летние олимпийские виды спорта

Австралийка О'Каллаган установила мировой рекорд в плавании на 200 м вольным стилем

AP Photo/ Lee Jin-man
Молли О'Каллаган
© AP Photo/ Lee Jin-man

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 52,85 секунды

ТАСС, 26 июля. Австралийская пловчиха Молли О'Каллаган установила мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в японской Фукуоке.

Австралийка показала результат 1 минута 52,85 секунды в финальном заплыве. Прежнее мировое достижение принадлежало итальянке Федерике Пеллегрини, которая на чемпионате мира 2009 года финишировала с результатом 1 минута 52,98 секунды.

О'Каллаган установила второй мировой рекорд на нынешнем чемпионате мира. Ранее ей это удалось 23 июля в эстафете 4x100 м вольным стилем.

О'Каллаган 19 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой Токио - в женских эстафетах 4x100 м вольным стилем и комбинированной 4x100 м, на тех же соревнованиях она завоевала бронзовую медаль в женской эстафете 4x200 м вольным стилем. Австралийка является пятикратной чемпионкой мира, еще три золотые медали она завоевала чемпионатах мира на короткой воде. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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