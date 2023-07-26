Восстанавливающаяся после травмы Ласицкене вошла в заявку на чемпионат России в Челябинске

Включение в заявку не означает, что спортсменка гарантированно выйдет на старт, отметил главный тренер сборной Московской области

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене вошла в заявку сборной Московской области на чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил главный тренер подмосковной команды Евгений Шармин.

"Мы включили Марию Ласицкене в заявку сборной Московской области на чемпионат России в Челябинске. Но это включение не означает, что спортсменка гарантированно выйдет на старт", - сказал Шармин.

Ранее личный тренер Ласицкене Геннадий Габрилян сообщил журналистам, что решение об участии спортсменки в августовских турнирах будет приниматься исходя из состояния ее здоровья. По словам наставника, главной задачей на текущий сезон является полное восстановление легкоатлетки после травмы ахиллова сухожилия.

Олимпийская чемпионка Ласицкене открыла летний сезон в конце мая на командном первенстве России в Сочи, где заняла второе место с результатом 1,88 метра. После окончания соревнований спортсменка сообщила журналистам, что во время выступления испытывала боль в ноге, которая не позволяла высоко прыгать. Все последующие старты летнего сезона Ласицкене вынуждена была пропустить.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Челябинске с 3 по 6 августа, с 17 по 19 августа в Екатеринбурге состоится финал легкоатлетической серии "Королева российского спорта".