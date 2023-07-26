"Урал" планирует провести футбольный турнир в рамках выставки "Иннопром" в 2024 году

Григорий Иванов рассказал, что планируется провести соревнования с представителями стран-участниц выставки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов заявил о планах организации турнира в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в 2024 году в Екатеринбурге. В соревнованиях примут участие команды из стран, которые будут представлены на выставке.

"На следующий сезон, на "Иннопром", будем планировать турнир с делегациями, которые приедут сюда из стран, которые будут участвовать в "Иннопроме". Постараемся организовать несколько игр, например, с командами-чемпионами своих стран", - сказал Иванов на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. Проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года, исключением был 2020 год, когда ее отменили из пандемии коронавируса. В 2024 году она состоится с 8 по 11 июля.