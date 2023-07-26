Президент "Урала" Иванов поддержал возвращение продажи пива на стадионах

Как ранее сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, ставится задача принять законопроект о продаже пива на стадионах в осеннюю сессию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов считает правильным решение о возвращении продажи пива на стадионах. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге.

25 июля председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что в Госдуме ставят задачу принять законопроект о продаже пива на стадионах в осеннюю сессию.

"Конечно, это хороший вопрос, наконец-то Госдума принимает это решение. Во всем мире пиво - это напиток футбола. Даже на чемпионате мире, который мы проводили пять лет назад, пиво было, и ничего страшного не произошло. Я думаю, что если наконец-то этот закон примут, то это будет правильный закон", - сказал Иванов.

Он отметил, что, если болельщики будут иметь возможность покупать пиво на стадионе, им не придется пить его в неограниченных количествах где-то до матчей.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии. В январе советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов сообщил, что соответствующий законопроект находится в работе в Госдуме.