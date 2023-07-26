Футболист Шатов намерен вернуться в расположение "Урала" в середине августа

Полузащитник из-за травмы не выходил на поле с 30 января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Полузащитник екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Олег Шатов планирует завершить восстановительные процедуры и присоединиться к команде в середине августа. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил президент клуба Григорий Иванов.

Шатов последний раз появлялся на поле 30 января в товарищеском матче с "Родиной-2" (0:1).

"У нас с ним бессрочный контракт, Шатов - это тот человек, который принес славу клубу "Урал". К сожалению, действительно серьезная травма, он в середине августа, скорее всего, к нам приедет и будет пробовать тренироваться с командой", - сказал Иванов, отвечая на вопрос ТАСС о планах футболиста.

"Если [Шатов] будет чувствовать, что сможет помочь команде, то будет в команде. Если он решит заканчивать, то мы это его решение тоже примем. Все зависит от Олега, как он будет себя чувствовать", - добавил Иванов.

Шатову 32 года, он выступал за "Урал" с 2007 по 2011 год, а затем вернулся в команду в феврале 2022 года. В сезоне-2022/23 он сыграл в 5 официальных матчах, проведя на поле суммарно 139 минут.