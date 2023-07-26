Алханов уверен, что футбольный турнир на форуме Россия - Африка важен для студентов

В соревновании принимают участие студенты российских вузов, а также университетов Ганы, Нигерии, Камеруна и Мали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Международный футбольный турнир среди студентов, который проводится в рамках форума Россия - Африка, очень важен для молодежи. Такое мнение журналистам высказал замглавы Минюста РФ, президент Международного студенческого футбольного союза Али Алханов.

"Я прежде всего хочу поблагодарить тех участников и организаторов международного турнира, который проходит в рамках саммита Россия - Африка, искренне благодарен СМИ, которые освещают этот турнир, которые передают те чувства, которые происходят на футбольных площадках, - сказал Алханов. - Этот турнир исключительно важен для наших студентов, для студентов университетских команд Нигерии, Камеруна, Ганы, которые приехали сюда издалека, изъявили желание принять участие в таком турнире. Наши связи с африканскими университетами в рамках развития студенческого футбола выросли не на пустом месте, нами была проделана определенная работа в 2018 и 2019 годах, мы тогда понимали, что спорт и студенческий спорт важны и для государств, и для подрастающего поколения в нашей стране и других государствах. Уверен, что и в будущем студенческие футбольные мероприятия, турниры, первенства обязательно будут реальными событиями в жизни международного студенческого союза, в жизни студентов, которые будут с удовольствием принимать у себя такие футбольные мероприятия".

"Задача попечительского совета заключается в том, чтобы помогать и поддержать наши студенческие футбольные команды, вместе с ректорами университетов вырабатывать ту линию, которая нам должна позволять развиваться как в целом студенческому спорту. Сегодняшнее наше заседание будет посвящено выработке дальнейших задач. Все направления исключительно важные, потому что спорт сближает. Не говоря о том, что футбол является тем видом спорта, который сплачивает и дает чувство командности, победы. Такие соревнования способствуют и здоровому образу жизни. Поэтому сегодня мы обсудим варианты развития и наши цели и задачи, посмотрим, какие перспективы мы видим в развитии международного студенческого футбола", - добавил Алханов.

С 24 по 27 июля на стадионе "Политехник" проходит футбольный турнир среди студентов. В нем принимают участие трехкратные чемпионы Национальной студенческой футбольной лиги Кубанский государственный университет (Краснодар) и Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского (Симферополь), а также Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. От Африки в турнире участвуют команды Методистского университета Ганы (Гана), Университета Лагоса (Нигерия), Королевского университета прикладных наук и технологий (Камерун) и объединенная сборная Высшего института технологий и агрономии здравоохранения (Камерун) и Частного Пан-Африканского политехнического университета (Мали).

Второй саммит Россия - Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.