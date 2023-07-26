В Международном студенческом союзе выразили готовность проводить турниры среди стран ШОС

Международный студенческий футбольный союз имеет опыт проведения таких турниров, отметил вице-президент организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Международный студенческий футбольный союз (МСФС) имеет опыт проведения турниров и готов проводить соревнования среди участников стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Об этом журналистам заявил вице-президент МСФС, бывший советник президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин.

"Мы рассматриваем студенческий футбол как часть большой футбольной семьи, как и наши команды и руководители, - сказал Мейтин. - Студенческий футбол очень интересен нашим клубам, здесь вырастают профессиональные футболисты. На матчах присутствуют скауты различных клубов, кто-то смотрит игры в прямом эфире. Я думаю, что из тех ребят, кто сегодня вышел на поле, кто-то в будущем появится в профессиональных клубах. Ранее здесь были [вратарь "Краснодара"] Матвей Сафонов, [нападающий "Ростова"] Николай Комличенко, [полузащитник "Динамо"] Даниил Фомин, [нападающий "Крыльев Советов"] Владимир Писарский и другие".

"Если говорить о турнире, то я бы хотел поблагодарить "Зенит", который помог с организацией, вчера пригласил на матч с "Ахматом" в Кубке России, все наши ребята были довольны. Нам бы хотелось проводить турниры на других площадках, например, ШОС и БРИКС. Только в рамках ШОС более 6 тыс. университетов, это такой мостик налаживания отношений между странами. Международный футбольный союз имеет опыт проведения таких турниров и готов их проводить", - добавил Мейтин.

С 24 по 27 июля на стадионе "Политехник" проходит футбольный турнир среди студентов. В нем принимают участие трехкратные чемпионы Национальной студенческой футбольной лиги команды Кубанского государственного университета (Краснодар) и Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (Симферополь), а также Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. От Африки в турнире участвуют команды Методистского университета Ганы, Университета Лагоса (Нигерия), Королевского университета прикладных наук и технологий (Камерун) и объединенная сборная Высшего института технологий и агрономии здравоохранения (Камерун) и Частного Пан-Африканского политехнического университета (Мали).

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия-Африка.