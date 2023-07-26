Алханов отметил вклад МИД в организацию футбольного турнира среди студентов в Петербурге

Без оперативной работы консулов команды из Африки не смогли бы приехать на соревнования, отметил президент Международного студенческого футбольного союза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ оказало большую помощь в получении виз студентам из стран Африки для участия в международном футбольном турнире, который проводится в рамках саммита Россия - Африка. Об этом журналистам заявил заместитель главы Министерства юстиции РФ, президент Международного студенческого футбольного союза (МСФС) Али Алханов.

"Нужно сказать огромное спасибо МИД, который проделал очень большую работу за короткое время, - сказал Алханов. - Лично консулы участвовали в организации, оперативно помогали с решением всех вопросов, связанных с выдачей виз. Если бы не их оперативная работа и понимание того, что собираются делать, вряд ли команды из Африки своими силами смогли бы сюда приехать".

С 24 по 27 июля на стадионе "Политехник" в Санкт-Петербурге проходит футбольный турнир среди студентов. В нем принимают участие студенческие команды из Методистского университета Ганы, Университета Лагоса (Нигерия), Королевского университета прикладных наук и технологий (Камерун) и объединенная сборная Высшего института технологий и агрономии здравоохранения (Камерун) и Частного Пан-Африканского политехнического университета (Мали).

Президент Национальной студенческой футбольной лиги, генеральный директор МСФС Андрей Стукалов отметил, что никто не отказался участвовать в турнире. "Нет стран, которые отказались от турнира, - отметил Стукалов. - Когда мы формировали состав участников, семь университетов были готовы сюда приехать. Мы работали по визовой поддержке".

Второй саммит Россия - Африка пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.