Футболист Малком вернется в Петербург, чтобы попрощаться с болельщиками "Зенита"

Клуб устроит церемонию прощания с нападающим, рассказал Александр Медведев

ТАСС, 26 июля. Нападающий Малком вернется в Санкт-Петербург и попрощается с болельщиками "Зенита" после прохождения углубленного медицинского обследования для перехода в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

Ранее Медведев заявил, что "Зенит" договорился о переходе бразильского нападающего Малкома, который имеет российское гражданство, в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии за €60 млн.

"Попрощался ли Малком? Ему надо было улетать на углубленное медицинское обследование. Он приедет на одну из ближайших домашних игр. Устроим ли ему церемонию? Конечно!" - сказал Медведев.

Малкому 26 лет, он перешел в "Зенит" летом 2019 года. В составе команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В прошлом розыгрыше чемпионата России Малком отличился 23 раза и стал лучшим бомбардиром первенства. Ранее футболист выступал за французский "Бордо" и испанскую "Барселону", став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19. 24 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому российское гражданство.