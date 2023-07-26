Организаторы рассмотрят возможность призового фонда на футбольном турнире среди студентов

Университеты готовы играть в футбол вне зависимости от политической ситуации, отметил президент Национальной студенческой футбольной лиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Организаторы международного футбольного турнира среди студентов, который проводится в рамках саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, рассмотрят возможность введения призового фонда. Об этом журналистам рассказал президент Национальной студенческой футбольной лиги, генеральный директор Международного студенческого футбольного союза Андрей Стукалов.

"Университеты готовы играть в футбол вне зависимости от политической ситуации, билеты за перелет оплатили сами университеты, - сказал Стукалов. - В итоге четыре команды доехали, были получены визы, это уже победа. Все команды-участницы высокого уровня, от нас выступают тоже лучшие команды. Сегодня этот турнир проводится в сотрудничестве с Росконгрессом, очень надеемся, что сможем и дальше на этих площадках объединять студентов всех стран в футбольных турнирах".

"Призового фонда пока что нет, но это хорошая идея. Мы планируем это сделать. В марте мы организовали этот турнир, [все вопросы] прорабатываются обычно год. Билеты были дорогие, появились дополнительные расходы. В перспективе мы будем готовить турниры более тщательно", - добавил Стукалов.

С 24 по 27 июля на стадионе "Политехник" проходит футбольный турнир среди студентов. В нем принимают участие трехкратные чемпионы Национальной студенческой футбольной лиги команды Кубанского государственного университета (Краснодар) и Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (Симферополь), а также Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. От Африки в турнире участвуют команды Методистского университета Ганы, Университета Лагоса (Нигерия), Королевского университета прикладных наук и технологий (Камерун) и объединенная сборная Высшего института технологий и агрономии здравоохранения (Камерун) и Частного Пан-Африканского политехнического университета (Мали).

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.