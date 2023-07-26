Футболисты ЦСКА разгромили "Оренбург" со счетом 6:0 в матче группового этапа Кубка России

Оренбуржцы доигрывали встречу вдевятером

ТАСС, 26 июля. Действующий обладатель Фонбет - Кубка России по футболу ЦСКА на выезде со счетом 6:0 одержал победу над "Оренбургом" в матче первого тура группового этапа турнира. Матч прошел на стадионе "Газовик" в Оренбурге.

Первый мяч за ЦСКА забил Ярослав Арбузов (12-я минута), впервые вышедший в стартовом составе армейцев. Голами также отметились Бахтиёр Зайнутдинов (18), Милан Гайич (22), Федор Чалов (45+1), Матвей Кисляк (87), Никита Ермаков (89). На 14-й минуте матча вратарь "Оренбурга" Алексей Кеняйкин получил красную карточку. На 64-й минуте с поля, получив вторую желтую карточку, был удален защитник хозяев Михаил Сиваков.

ЦСКА и "Оренбург" выступают в группе A. Их соперники по квартету - воронежский "Факел" и "Сочи" - встретятся позднее в среду. Во втором туре группового этапа "пути РПЛ" Кубка России ЦСКА примет "Факел", "Оренбург" дома сыграет против "Сочи", обе встречи пройдут 9 августа.

ЦСКА является действующим обладателем трофея. В финале Кубка России сезона-2022/23 красно-синие обыграли "Краснодар" в серии пенальти со счетом 6:5 (основное время - 1:1). Всего армейцы побеждали в турнире восемь раз.