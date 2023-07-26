Студенты из Луганска и Севастополя примут участие в турнире национальной лиги в Саратове

Соревнования пройдут 11-13 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Студенты из Луганска и Севастополя выступят на турнире Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) в Саратове. Об этом во время попечительского совета НСФЛ сообщил ректор Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Алексей Чумаченко.

"Я полностью поддерживаю идею, что турниры должны снова проводиться в городах, это очень важно для всех нас, - сказал Чумаченко. - Спасибо, что Саратову доверили возродить все это движение, постараемся сделать праздник, опыт есть. У нас в турнире примут участие четыре команды: саратовский университет имени Чернышевского, поволжский институт управления, севастопольской университет и луганский университет имени Владимира Даля. Турнир у нас состоится 11-13 сентября".

"Я в начале этого месяца встречался с губернатором по этому вопросу, его резолюции на письме - всячески поддерживать, в общем-то, он очень внимательно относится к этому начинанию. Местное Министерство спорта Саратовской области уже включилось в эту работу. Мы решили технические вопросы, вопрос со стадионом, турнир пройдет на "Локомотиве". Обеспечим праздник для болельщиков, студентов и всех остальных", - добавил Чумаченко.

С 24 по 27 июля на стадионе "Политехник" проходит футбольный турнир среди студентов в рамках форума Россия - Африка. В нем принимают участие трехкратные чемпионы Национальной студенческой футбольной лиги команды Кубанского государственного университета (Краснодар) и Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (Симферополь), а также Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. От Африки в турнире участвуют команды Методистского университета Ганы, Университета Лагоса (Нигерия), Королевского университета прикладных наук и технологий (Камерун) и объединенная сборная Высшего института технологий и агрономии здравоохранения (Камерун) и Частного Пан-Африканского политехнического университета (Мали).

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.