Сборная Швеции по борьбе среди юниоров отказалась от участия в чемпионате мира в Иордании

Решение принято из-за ситуации с безопасностью для граждан Швеции на фоне манифестаций с сожжением Корана в регионе

СТОКГОЛЬМ, 26 июля. /ТАСС/. Руководство Шведской федерации борьбы на экстренном заседании приняло решение об отказе от участия национальной сборной в чемпионате мира по борьбе среди юниоров (U20), который пройдет в столице Иордании Аммане с 17 по 20 августа. Об этом федерация сообщила на своем сайте.

В своем решении руководство федерации исходило из ситуации с безопасностью в регионе для граждан Швеции на фоне имевших здесь место манифестаций с сожжением Корана.

Вместо Аммана шведская сборная отправится в Румынию для участия в проводимых там соревнованиях.

24 июля международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы "Объединенный мир борьбы" (United World Wrestling, UWW) постановила перенести чемпионат из столицы Польши Варшавы в Амман.

28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. Это произошло в день, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Эта акция вызвала резко негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабских. На аналогичной манифестации у посольства Ирака 20 июля Момика пинал священную книгу, но не сжег ее. Посольство Швеции в Багдаде подверглось нападению протестующих, правительство Ирака решило выслать посла королевства.