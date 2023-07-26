Тарпищев: Рублев прибавил в этом году и выступает на уровне топ-5 мирового рейтинга

По мнению главы Федерации тенниса России, спортсмен стал играть стабильнее и улучшил подачу

МОСКВА, 26 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев показывает прогресс в текущем сезоне и выступает на уровне первой пятерки мирового рейтинга. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В среду Рублев победил испанца Бернабе Сапата-Миральеса в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Гамбурге со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (9:7). Во втором круге россиянин встретится с немцем Даниэлем Альтмайером.

"Рублев в этом году реально прибавил, стал стабильнее играть. Подача лучше стала. Вариативности еще не хватает, но реально он в пятерке в мире. В рейтинге за этот год он четвертый, сразу за Медведевым. Это объективно", - сказал Тарпищев.

Турнир в Гамбурге относится к категории ATP 500 и завершится 30 июля. Соревнования проходят на грунтовом покрытии, их призовой фонд составил €1,8 млн. Рублеву 25 лет, он является седьмой ракеткой мира, на его счету 14 титулов ATP.