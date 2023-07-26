Россиянка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Швейцарии

Во втором круге она проиграла венгерке Анне Бондарь

ТАСС, 26 июля. Россиянка Мирра Андреева уступила венгерке Анне Бондарь в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в швейцарской Лозанне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу венгерской спортсменки. Андреева имела на турнире шестой номер посева. В четвертьфинале Бондарь сыграет с победительницей матча между испанкой Сарой Соррибес-Тормо и словенкой Тамарой Зиданшек.

В другом матче второго круга россиянка Элина Аванесян со счетом 2:6, 7:5, 6:1 обыграла француженку Хлоэ Паке и вышла в четвертьфинал.

Андреевой 16 лет, она занимает 64-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева принимала участие в двух турнирах Большого шлема на взрослом уровне - дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции, а также вышла в четвертый круг Уимблдона.

Бондарь 26 лет, она располагается на 60-й строчке мирового рейтинга, у венгерки нет титулов WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2023 года.

Турнир в Лозанне проводится на грунтовых кортах и относится к категории WTA 250. Призовой фонд соревнований составляет $259 тыс. Действующей победительницей турнира является хорватка Петра Мартич. Россиянки не выигрывали эти соревнования.