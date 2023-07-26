"Аль-Хиляль" объявил о переходе футболиста Малкома из "Зенита"

Как сообщал ранее ТАСС председатель правления "Зенита" Александр Медведев, сумма сделки составит €60 млн

ТАСС, 26 июля. Бразильский нападающий Малком перешел из петербургского футбольного клуба "Зенит" в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба "Аль-Хиляля".

Ранее председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что петербургский клуб договорился о переходе Малкома в "Аль-Хиляль" за €60 млн.

Малкому 26 лет, он перешел в "Зенит" летом 2019 года. В составе команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В прошлом розыгрыше чемпионата России Малком отличился 23 раза и стал лучшим бомбардиром первенства. Ранее футболист выступал за французский "Бордо" и испанскую "Барселону", став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19. 24 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому российское гражданство.