"Ростов" обыграл "Рубин" в матче группового этапа Кубка России по футболу

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0

ТАСС, 26 июля. Футбольный клуб "Ростов" дома со счетом 1:0 обыграл казанский "Рубин" в матче первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Забитым мячом на 60-й минуте отметился Иван Комаров. Этот гол стал для 20-летнего футболиста первым в составе взрослой команды "Ростова".

В других матчах игрового дня калининградская "Балтика" в гостях со счетом 3:2 обыграла самарские "Крылья Советов", воронежский "Факел" дома уступил "Сочи" (1:3).

"Ростов" и "Рубин" выступают в группе B. Их соперники по квартету - московский "Локомотив и екатеринбургский "Урал" - проводили матч первого тура 25 июля, железнодорожники оказались сильнее дома со счетом 2:1.

В следующем туре "Ростов" 8 августа на выезде сыграет с "Уралом", "Рубин" в тот же день примет "Локомотив".

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА. В суперфинале Кубка России сезона-2022/23 красно-синие обыграли "Краснодар" в серии пенальти со счетом 6:5 (основное время - 1:1). Всего армейцы побеждали в турнире восемь раз. Больше всего титулов у "Локомотива" (9).