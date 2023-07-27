Минспорт Украины снял запрет на участие своих спортсменов в соревнованиях с россиянами

Депутат Верховной рады Жан Беленюк отметил, что снятие данного запрета позволит украинским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими под нейтральным флагом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Жан Беленюк.

"Был обнародован приказ министерства молодежи и спорта, согласно которому разрешается участие наших спортсменов в международных соревнованиях, даже если в них принимают участие представители России и Белоруссии в качестве нейтральных спортсменов", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат также отметил, что снятие данного запрета позволит украинским спортсменам участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям. 18 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии.

В марте нынешнего года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.