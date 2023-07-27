Украинский шахматист Иванчук сообщил, что примет участие в Кубке мира

Ранее сообщалось, что Министерство молодежи и спорта Украины не дает разрешения громмейстеру на выезд из страны

ТАСС, 27 июля. Украинский гроссмейстер Василий Иванчук получил разрешение принять участие в Кубке мира по шахматам. Об этом он сообщил в среду изданию "Гордон".

"Очень ответственное соревнование. Сейчас собираю вещи и постараюсь сыграть как можно лучше", - отметил он.

Иванчук добавил, что обсуждал вероятность игры с россиянами на турнире с исполнительным директором Федерации шахмат Украины Юрием Гнипом. "Он мне сказал, что если такая ситуация возникнет, то решение будет приниматься по ситуации", - отметил шахматист.

В субботу интернет-издание "Украинская правда" сообщило о том, что Министерство молодежи и спорта Украины не дает разрешения 54-летнему шахматисту на выезд из страны. Власти Украины ввели в стране военное положение 24 февраля 2022 года, в тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. В соответствии с документом на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет наложен запрет.

В среду Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими под нейтральным флагом.

Иванчук является чемпионом Европы 2004 года, чемпионом мира по блицу 2007 года, чемпионом мира по быстрым шахматам 2016 года и четырехкратным победителем шахматных олимпиад (1988, 1990, 2004, 2010). Кубок мира пройдет с 29 июля по 25 августа в Баку. Финалисты и победитель матча за третье место квалифицируются в турнир претендентов.