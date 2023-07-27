Навка заявила, что готова к сотрудничеству с фигуристкой Медведевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду назвала Медведеву выдающейся и талантливой спортсменкой

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка с удовольствием посотрудничала бы с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Об этом Навка заявила в интервью ТАСС.

"Конечно, Евгения - выдающаяся фигуристка и талантливая спортсменка, - сказала Навка. - И, если у нее возникнет желание совместной работы, мы с удовольствием посотрудничаем. Команда Navka Show - это большая семья и настоящая команда. У нас регулярно появляются новые участники, звезды мирового фигурного катания, и я счастлива, что наша профессиональная семья продолжает расти".

Медведевой 23 года. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года - в женском одиночном катании и в командном турнире. На ее счету по две золотые медали чемпионатов мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017). Медведева дважды выигрывала финал Гран-при (сезоны-2015/16, 2016/17). В 2019 году фигуристка завоевала бронзу чемпионата мира.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС в 10:00 мск.