Навка верит, что тревоги о состоянии фигуриста Костомарова остались позади

Олимпийская чемпионка заявила, что близкие всегда будут рядом с Костомаровым

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила надежду на то, что тревоги о состоянии ее бывшего партнера Романа Костомарова остались позади, однако в будущем у него много месяцев работы. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

6 июля Костомаров сообщил о выписке из больницы, в которой провел в общей сложности 175 дней.

"Я рада, что Роман дома. Впереди еще много работы, месяцы реабилитации, но мы верим, что тревоги позади, - сказала Навка. - У Романа невероятная сила духа и характер настоящего олимпийского чемпиона, уверена, он справится. Мы все - его семья, друзья, партнеры, его команда - всегда рядом, и мы все, конечно, мечтаем, что он выйдет на лед".

Ранее Навка рассказала, что верит в совместное выступление на льду с Костомаровым в будущем.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС в 10:00 мск.