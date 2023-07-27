Навка: Коган работает над возвращением российских фигуристов на международную арену

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России достигает больших результатов благодаря своей любви к виду спорта и профессионализму, отметила олимпийская чемпионка

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган вместе со своей командой работает над возвращением российских спортсменов на международную арену. Об этом олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала в интервью ТАСС.

"Фигурное катание, к счастью, остается популярным видом спорта у нас, и, мне кажется, я своими ледовыми шоу и нашими гастролями по стране немало этому способствую, - сказала Навка. - А про деятельность Федерации фигурного катания на коньках России и планы лучше разговаривать с представителями организации. Я знаю, что у нас хорошая команда, под руководством Александра Ильича Когана ведется очень большая работа. Благодаря своей любви к фигурному катанию, профессионализму он достигает больших результатов для этого вида спорта. Кроме того, он искренне заботится о фигуристах, думает и о будущем спортсменов, сейчас с командой он много работает, чтобы вернуть российское фигурное катание на мировую арену".

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.

28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС в 10:00 мск.