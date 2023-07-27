Навка считает, что родители не должны реализовывать свои амбиции через детей-фигуристов

Современные принципы и методики тренерской работы сильно изменились, подчеркнула олимпийская чемпионка

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Родители не должны реализовывать свои амбиции и списывать неудачи детей-фигуристов на плохих тренеров. Такое мнение в интервью ТАСС высказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

"Это очень важный вопрос, тут действительно тонкая грань. Я сама неоднократно рассказывала о том, как сурово нас тренировали, но в моем случае "так закалялась сталь". Современные принципы и методики тренерской работы, конечно, сильно изменились. Но в то же время я иногда вижу, что некоторые родители сознательно устраивают скандал, причем чаще всего это родители, чьи дети не занимают призовые места или вообще ходят на тренировки из-под палки", - сказала Навка.

"Но родителям хочется реализовать собственные амбиции, поэтому неудачи ребенка списывают на плохих тренеров. Вместо того, чтобы просто помочь своему ребенку раскрыть какие-то другие его таланты. Одно могу сказать точно - в моей школе "Наши надежды" нет никаких скандалов и "монстров". Есть вера в наших юных спортсменов, дисциплина и профессиональный подход", - добавила собеседница агентства.

Навка является олимпийской чемпионкой в танцах на льду в дуэте с Романом Костомаровым. Спортсмены стали двукратными чемпионами мира (2004, 2005) и трехкратными чемпионами Европы (2004, 2005, 2006).

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС в 10:00 мск.