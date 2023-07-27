Навка считает, что в будущем могла бы быть полезной в качестве спортивного функционера

Олимпийская чемпионка рассказала, что ей поступало предложение войти в руководящий состав Федерации фигурного катания на коньках Москвы

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка считает, что может принести пользу в качестве спортивного функционера, поскольку знает систему фигурного катания изнутри. Такое мнение Навка высказала в интервью ТАСС.

"Мне уже поступало предложение [войти в руководящий состав Федерации фигурного катания на коньках Москвы], но всему свое время. На данный момент я еще не созрела для этого. Сейчас я занимаюсь несколькими глобальными проектами, и мне важно, чтобы они были успешны - это наши ледовые проекты Navka Show, моя любимая школа фигурного катания "Наши надежды". А теперь и телевизионное шоу. Я перфекционист. Но, думаю, в будущем я могла бы быть полезной и в качестве спортивного функционера, поскольку в качестве спортсмена я прошла весь путь от детского спорта до олимпийского золота, и теперь как менеджер работаю в школе фигурного катания и с олимпийскими чемпионами в наших ледовых шоу - конечно, я знаю всю систему фигурного катания изнутри, не понаслышке", - сказала Навка.

В настоящее время Федерацию фигурного катания на коньках Москвы возглавляет Антон Абдурахманов.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС в 10:00 мск.