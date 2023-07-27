Число россиян в новом пуле тестирования Международной федерации санного спорта сократилось

Всего в пул включили пять российских спортсменов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Пять российских спортсменов вошли в новый пул допинг-тестирования Международной федерации санного спорта (FIL). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

В пул допинг-тестирования FIL на сезон-2023/24 вошли саночники Андрей Богданов, Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Семен Павличенко и Роман Репилов.

В международный пул прошлого сезона также входила еще одна представительница России София Мазур.

Конгресс Международной федерации санного спорта в середине июня продлил отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. В сезоне-2022/23 россияне не имели возможности выступать на международных стартах.