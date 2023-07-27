Игры БРИКС пройдут с 20 по 23 июня 2024 года в Казани

В программу соревнований вошли 25 видов спорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Игры БРИКС пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин на сессии "Спорт: мост дружбы России и Африки" в рамках саммита Россия - Африка.

"Мы получили подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС с 20 по 23 июня, - сказал Матыцин. - Программа включает 25 видов спорта, будем приглашать национальные команды, команды из других стран".

В середине мая президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС на территории страны. Матыцин подчеркивал, что Игры БРИКС не являются альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь. Соревнования планируется провести на 12 спортивных объектах Казани.