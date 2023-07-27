Свищев: украинские власти допуском к соревнованиям с россиянами заглаживают свои ошибки

Украинские власти перестают угнетать собственных спортсменов, отметил депутат

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Украинские власти пытаются загладить собственные ошибки, разрешив спортсменам выступать на соревнованиях вместе с россиянами и белорусами. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими под нейтральным флагом.

"Украинские власти перестают угнетать и ущемлять собственных спортсменов, - сказал Свищев. - Это хоть какое-то поступательное движение. Но мы понимаем, что все еще остаются не только непонятные, но и довольно вредительские действия в отношении российских спортсменов и спортивных организаций. В том числе различные призывы о бойкотах, об исключении из международных организаций".

"Но такими решениями украинские власти заглаживают ошибки, которые они совершили в отношении своих же спортсменов", - добавил парламентарий.

Национальный олимпийский комитет Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям. 18 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии.

В марте нынешнего года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.