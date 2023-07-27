В программу Игр дружбы вошли 27 видов спорта

Церемонии открытия и закрытия соревнований пройдут в Москве, часть программы мероприятия - в Екатеринбурге

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 5 тысяч спортсменов примут участие в Играх дружбы, которые планируется провести в сентябре 2024 года в Москве, в программу соревнований вошли 27 видов спорта. Об этом говорится в релизе, поступившем в распоряжение ТАСС в четверг.

"Более 5 тыс. атлетов, 27 видов спорта: 22 олимпийских и 5 неолимпийских. Баскетбол, баскетбол 3х3, BMX-фристайл, бокс, борьба, легкая атлетика, маунтинбайк, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, художественная гимнастика, спортивное скалолазание, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, брейкинг, дзюдо, падел, пляжный футбол, спортивная гимнастика, прыжки в воду, синхронное плавание, скейтбординг, шахматы, спортивное программирование, фехтование, акробатический рок-н-ролл. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Москве, часть программы - в Екатеринбурге", - сообщается в релизе.

Секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов 16 июня сообщил, что глава государства Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года. Планируется, что летние Игры дружбы будут проходить один раз в четыре года.