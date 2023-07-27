Матыцин предложил увеличить квоты для студентов стран Африки в спортивных вузах

В России обучаются 35 тыс. представителей африканских стран, отметил министр спорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ предложило увеличить квоты для африканских студентов в российских спортивных вузах. Об этом на панельной дискуссии "Спорт: мост дружбы России и Африки" в рамках форума Россия - Африка рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Сегодня в нашей стране обучаются 35 тыс. представителей африканских стран, у нас в спортивных вузах всего 23 африканских студента. Мы предлагали увеличить квоты по правительственной линии по специальностям для представителей африканских стран. Одобрение было получено", - сказал Матыцин.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.