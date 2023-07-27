Минспорт готов направлять российских тренеров в африканские национальные команды

Олег Матыцин предложил организовывать совместные тренировочные сборы на российских спортивных базах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ готово рассматривать заявки от африканских коллег на привлечение российских специалистов для работы тренерами национальных команд. Об этом министр спорта России Олег Матыцин заявил на сессии "Спорт: мост дружбы России и Африки" в рамках саммита Россия - Африка.

"Мы готовы в индивидуальном порядке рассматривать африканские заявки по российским тренерам для направления на работу на местах с национальными командами, - заметил Матыцин. - Предлагаем организовывать совместные тренировочные сборы на российских федеральных спортивных базах, проводить образовательные программы для африканских специалистов".

"Мы знаем о заинтересованности стран в проведении консультаций по организации тренировочного процесса национальных сборных, а также клубных команд. Готовы организовать эту работу", - добавил министр спорта России.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.