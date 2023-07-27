Кремлев обвинил Международный олимпийский комитет в отсутствии прозрачности

22 июня МОК лишил Международную ассоциацию бокса статуса признания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) демонстрирует отсутствие прозрачности в своих действиях. Такое мнение высказал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев на сессии "Спорт: мост дружбы России и Африки" в рамках саммита Россия - Африка.

"Мы не должны делать как МОК, междусобойчик. Хочется, чтобы в спорте были серьезно относящиеся к спорту люди. У МОК голосования проходят не странами, а членами организации, которые сидят по сто лет одни и те же, нет прозрачности. А бокс открытость и прозрачность демонстрирует", - сказал Кремлев.

Также он отметил, что Европейская конфедерация бокса поддержала решение позволить россиянам и белорусам выступать с гимном и флагом. "Чтобы Россия и Белоруссия выступали с флагом и гимном, в первую очередь проголосовала Европейская конфедерация бокса. Сейчас на конгрессе в Стамбуле еще раз проголосовали за это", - рассказал глава IBA.

22 июня МОК лишил IBA статуса признания.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.