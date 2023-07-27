В Намибии считают спорт мостом для взаимоотношений между Россией и Африкой

Россия и Африка получат выгоду от спортивного сотрудничества, отметил президент Национального олимпийского комитета Намибии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Спортивная область является мостом для взаимоотношений между Россией и странами Африки. Об этом на сессии "Спорт: мост дружбы России и Африки" в рамках саммита Россия - Африка заявил президент Национального олимпийского комитета Намибии Абнер Хоагуб.

"Для меня честь быть частью этого диалога. Очень важно всегда поддерживать спорт, потому что это мост между Россией и Африкой, - сказал Хоагуб. - Россия и Африка получат выгоду от этого сотрудничества, от построения мира во всем мире. Мы знаем, что ценности олимпийского комитета прописаны всегда очень четко, все это в первую очередь связано с дружбой, она стоит на первом месте, что бы не происходило в мире с нашими друзьями, мы должны их поддерживать, прислушиваться к друзьям, должны помогать добрым советом. Спорт как раз это демонстрирует".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.