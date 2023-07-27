Поздняков: политики пытаются разъединить страны, но спорт остается одним из мостов дружбы

Спорт является одной из самых главных составляющих гуманитарного сотрудничества между странами, подчеркнул глава Олимпийского комитета России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Спорт является одним из мостов дружбы, несмотря на стремление политических сил разъединить страны. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на сессии "Спорт: мост дружбы России и Африки" в рамках саммита Россия - Африка.

"Спорт является одной из самых главных составляющих гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Россия как законодатель мод в спорте всегда готова поделиться практиками. Спортивные результаты у наших коллег растут, спортсмены африканского континента с каждыми Олимпийскими играми улучшают результаты. Не самые простые времена происходят в олимпийском движении, политические силы пытаются разъединить страны, но спорт является одним из мостов дружбы", - сказал Поздняков.

"В этой части очень показательно, что друзья познаются в сложные времена не по словам, а по поступкам. Мы понимаем сейчас, кто наши настоящие друзья, а кто делал и делает вид. Но, я думаю, все это рано или поздно восстановится. Но лучше рано", - добавил глава ОКР.

В марте нынешнего года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов до участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, является "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.