Родионенко удивлена решением Минспорта Украины снять запрет на выступления с россиянами

Такое решение пойдет на пользу спортсменам Украины, отметила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко удивлена последним шагам Министерства молодежи и спорта Украины, которое решило немного отстраниться от политики и допустило участие своих спортсменов в одних турнирах с россиянами. Об этом Родионенко сообщила ТАСС.

"Для меня весьма неожиданно, что власти Украины приняли решение позволить своим спортсменам соревноваться вместе с россиянами, имеющими нейтральный статус, - сказала Родионенко. - Это решение на пользу самим украинским атлетам, наконец-то у их руководителей хватило ума подумать немного о своих спортсменах, а не только о политике".

"Но сохранение запрета на участие в соревнованиях, где наши спортсмены будут выступать под флагом своей страны, все равно абсурдно. Все прекрасно понимают, что Россия будет продолжать настаивать на том, чтобы ее спортсмены имели равные права со своими зарубежными соперниками. Посмотрим, что будет дальше, но я знаю, что нас ждет очень много неожиданных решений. А мы продолжаем готовиться к своим соревнованиям и намерены выступать везде, но без всяких ограничений", - добавила собеседница ТАСС.

Национальный олимпийский комитет Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям. 18 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии.

В марте нынешнего года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов до международных соревнований исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои турниры.