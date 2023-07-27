Сорокин заявил, что Россия чувствует запрос на соревнования без дискриминации

Международные соревнования обременены ограничениями и критериями допуска, в таких условиях спорт не может развиваться, отметил глава оргкомитета Игр дружбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Международные соревнования обременены критериями допуска, поэтому России чувствует запрос на турниры, в которых не будет места дискриминации. Об этом на сессии "Спорт: мост дружбы России и Африки" в рамках саммита Россия - Африка заявил глава оргкомитета Игр дружбы 2024 года в Москве Алексей Сорокин.

"Мировой спорт живет в новых реалиях, международные соревнования обременены ограничениями и критериями допуска, в таких условиях спорт не может развиваться. Мы чувствуем запрос на соревнования, где нет места дискриминациям и лозунгам. Возникла ассоциация дружбы и Игр дружбы. Это не альтернатива международным соревнованиям, это мощное дополнение со значительным призовым фондом. Мы не планируем строить новую инфраструктуру, мы будем базироваться на прекрасных объектах, которые уже есть в стране", - сказал Сорокин.

В марте нынешнего года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов до участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.

Секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов 16 июня сообщил, что глава государства Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве.