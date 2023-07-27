27 июля, 07:54
Саммит Россия – Африка

В Эсватини рассказали, что сотрудничество с Россией вдохновляет спортсменов

Россия имеет большой опыт в области подготовки спортсменов, отметил президент Ассоциации Эсватини по Олимпийским играм и Играм Содружества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудничество с Олимпийским комитетом России вдохновляет спортсменов из Эсватини. Об этом на сессии "Спорт: мост дружбы России и Африки" в рамках саммита Россия - Африка рассказал президент Ассоциации Эсватини по Олимпийским играм и Играм Содружества Адам Мтетва.

"Россия имеет большой опыт в области подготовки спортсменов, конечно, мы также планируем подписать дополнительное соглашение о сотрудничестве по развитию целого ряда программ, по подготовке наших атлетов, чтобы в дальнейшем продвигать сотрудничество с Олимпийским комитетом России. Для нас это сотрудничество очень вдохновляющее, оно вдохновляет наших атлетов", - сказал Мтетва. 

Теги:
Саммит Россия – Африка
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