ФХР готова оказать методическую поддержку для развития хоккея в Африке

Для развития спорта необходимы тренеры, арены и инвентарь, отметил Роман Ротенберг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) намерена помочь с организацией методической поддержки для развития хоккея в африканских странах, для этого все есть возможности. Об этом на панельной дискуссии "Спорт: мост дружбы России и Африки" в рамках саммита Россия - Африка рассказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Ранее Ротенберг сообщил ТАСС о подписании со странами - участницами межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея.

"Готовы организовать методическую поддержку. Для развития спорта необходимы тренеры, арены и инвентарь. Все это в России у нас есть. Мы выстроили эффективное сотрудничество с Китаем и Узбекистаном", - сказал Ротенберг.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, является "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.