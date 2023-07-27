Поздняков назвал торжеством разума отмену запрета украинцам соревноваться с россиянами

По словам главы Олимпийского комитета России, любое политическое вмешательство в дела спорта является абсолютным злом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Решение Министерства молодежи и спорта Украины о снятии запрета на участие украинских атлетов в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими под нейтральным флагом, символизирует торжество разума. Об этом журналистам в кулуарах саммита Россия - Африка заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало приказ, согласно которому разрешается участие украинских спортсменов в международных соревнованиях, даже если в них принимают участие представители России и Белоруссии в качестве нейтральных атлетов.

"Я всегда говорил, что спорт является и должен являться вне политики, - сказал Поздняков. - Поэтому любое политическое вмешательство в дела спорта является абсолютным злом. Поэтому в данном случае разум восторжествовал".

Национальный олимпийский комитет Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям. 18 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что ведомство будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии.

В марте нынешнего года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов до международных соревнований исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.