Поздняков: Исинбаева два года не появлялась на заседаниях Олимпийского комитета России

Двукратная олимпийская чемпионка является членом исполкома организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Елена Исинбаева в последние два года не присутствовала на заседаниях Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

"По Исинбаевой достаточно много все сказали. Единственное, что хотел бы сказать, - Елена, к сожалению, два года как дистанцировалась от Олимпийского комитета России, в котором она является членом исполкома. Поэтому мы ее уже в течение двух лет не видели на заседаниях", - сказал Поздняков.

17 июля Исинбаева сообщила в социальных сетях, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. Исинбаева отметила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала "номинальным". Также ранее сообщалось, что Исинбаева переехала на испанский остров Тенерифе.

Исинбаевой 41 год, она является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе, четыре раза - чемпионаты мира в помещении. Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК в августе 2016 года на восьмилетний срок.