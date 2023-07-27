Организаторы марафона "Европа-Азия" в Екатеринбурге ожидают 5 тыс. участников

В организации марафона примут участие порядка 300 волонтеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Около 5 тыс. человек примут участие в международном легкоатлетическом марафоне "Европа-Азия", который пройдет 6 августа в Екатеринбурге. Об этом сообщил ТАСС организатор мероприятия Андрей Уткин.

"На данный момент уже зарегистрировались 2,5 тыс. человек. Всего ожидаем 5 тыс. участников", - сказал он. Уткин добавил, что в организации марафона будут помогать порядка 300 волонтеров.

Забег состоится 6 августа на дистанциях в 42,2, 21,1, 10 и 3 км. Также пройдет детский забег, он состоится 5 августа. Каждому участнику будет выдан стартовый пакет с номером, призами и подарками от партнеров.

Ежегодный международный легкоатлетический марафон "Европа-Азия" проходит в Екатеринбурге с 2014 года. Маршруты всех дистанций пролегают в центральной и исторической частях города.