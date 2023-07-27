27 июля, 08:10,
обновлено 27 июля, 08:15
Олимпиада-2024 в Париже

Поздняков назвал неприемлемым участие россиян в Олимпийских играх без флага и гимна страны

Сергей Бобылев/ ТАСС
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

С каждым днем шансы на участие россиян в соревнованиях в Париже уменьшаются, отметил глава Олимпийского комитета России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие российских спортсменов в Олимпийских играх без флага и гимна страны является неприемлемым. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал отправлять России приглашение на Олимпийские игры в установленный срок 26 июля. В тот же день президент МОК Томас Бах отметил, что организация не ставит дедлайн по принятию решения в вопросе допуска россиян на Олимпиаду.

"С каждым днем песок в песочных часах уменьшается, вместе с этим уменьшаются шансы на потенциальное участие нашей команды [в Олимпийских играх], - сказал Поздняков. - И то, если об этом можно говорить. Потому что участие команды России без флага, гимна и всех атрибутов мне кажется неприемлемым".​​​​​​​ 

Теги:
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2024 в Париже
© Информационное агентство ТАСС
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